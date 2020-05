Coronavirus: conclusioni dialogo economico Ue, Balcani, Turchia, risposta coordinata a crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale mantenere il dialogo di politica economica in queste circostanze eccezionali date dalla pandemia di Coronavirus in vista di una risposta coordinata alla crisi. E' quanto si legge nelle conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, dei Balcani occidentali e della Turchia, della Commissione europea e della Banca centrale europea, nonché i rappresentanti delle banche centrali dei Balcani occidentali e della Turchia. Lo si apprende dal Consiglio dell'Unione europea che ha spiegato che il dialogo mira a preparare i Balcani occidentali e la Turchia per la futura partecipazione al semestre europeo. Nelle conclusioni si sottolinea che lo scoppio della pandemia di Covid 19 pone gli Stati membri dell'Unione europea, i Balcani occidentali e la Turchia davanti a sfide simili per la salute pubblica, economiche e sociali, che non hanno precedenti. (segue) (Beb)