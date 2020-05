Burundi: elezioni generali, Ue rinnova invito per scrutinio "pacifico" e "credibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia delle elezioni generali in agenda domani in Burundi, l'Unione europea ha rinnovato il suo invito allo svolgimento di uno scrutinio pacifico e nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini che si recheranno alle urne. In un comunicato pubblicato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Bruxelles invita "tutti gli attori politici a onorare gli impegni assunti nel codice di condotta elettorale firmato nel dicembre 2019 e quindi a contribuire alla tenuta di uno scrutinio libero, trasparente, credibile e placato". L'Unione europea si associa inoltre "pienamente" al comunicato congiunto della Commissione dell'Unione africana e del Segretariato delle Nazioni Unite, invitando "tutti gli attori politici ad astenersi da qualsiasi atto di violenza o incitamento all'odio e a favorire il dialogo". Per Bruxelles il popolo burundese, che l'Unione europea ha costantemente sostenuto, deve far riconoscere le sue aspirazioni ed è quindi essenziale che il processo elettorale proceda senza intoppi e senza violenza. (segue) (Beb)