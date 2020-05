Burundi: elezioni generali, Ue rinnova invito per scrutinio "pacifico" e "credibile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una decisione a sorpresa, inoltre, il governo del Burundi ha di recente annunciato l’espulsione del rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel paese, Walter Kazadi Mulombo, dichiarato “persona non grata” insieme ad altri tre esperti sanitari. La mossa, annunciata in una nota inviata dal ministero degli Esteri all'ufficio dell'Oms in Burundi, è giunta in maniera inaspettata, anche se già in passato il governo burundese era stato protagonista di decisioni eclatanti contro le organizzazioni internazionali: nel 2018, infatti, stessa sorte era toccata agli investigatori delle Nazioni Unite incaricati di esaminare le accuse di violazioni dei diritti umani nel paese, mentre nel 2017 il Burundi aveva abbandonato la Corte penale internazionale (Cpi) accusandola di "faziosità", innescando peraltro una serie di defezioni (alcune solo minacciate) di altri paesi africani tra cui il Sudafrica, il Gambia e il Sudan. (segue) (Beb)