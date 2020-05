Burundi: elezioni generali, Ue rinnova invito per scrutinio "pacifico" e "credibile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il procuratore generale del Burundi, Sylvestre Nyandwi, aveva esortato i leader politici a non incitare i loro sostenitori alla violenza dopo gli scontri avvenuti negli ultimi giorni. È quanto si legge in una nota della procura. Le violenze sono scoppiate in concomitanza con l'apertura della campagna elettorale in vista delle elezioni generali di domani, 20 maggio, che sono state confermate nonostante la pandemia di coronavirus che nel paese ha provocato ad oggi 42 contagi e un decesso. Sono sette i candidati che si sfideranno per succedere al presidente uscente Pierre Nkurunziza, al potere dal 2005 e la cui ricandidatura per un terzo mandato alle scorse elezioni del 2015 provocò un’ondata di proteste massicce che provocarono 1.200 morti e 400 mila sfollati. I favoriti della vigilia sono il candidato del potere del partito di governo Cndd-Fdd, il maggiore generale Evariste Ndayishimiye, e Agathon Rwasa, candidato del Cnl. (Beb)