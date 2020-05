Fca: Sciotto (Fapi), si a prestito ma con accordo di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo si renda disponibile ad accordare il prestito richiesto da Fca, ma previo raccordo con le attività della filiera automotive in Italia, composta da circa 10 mila piccole e medie imprese. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Diversamente si tratterebbe dell’ennesimo aiuto economico concesso all’azienda, con sede legale tra l’altro a Londra, a discapito delle Pmi italiane che garantiscono produzione e occupazione su tutto il territorio nazionale”, ha detto. (Com)