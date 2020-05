Rocca di Papa: non si fermano all'alt, trovati con 60 grammi di cocaina in casa, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 31 anni di Albano e il suo fratellastro di 41 di Marino, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale in concorso. Ieri sera i militari hanno notato i due a bordo di un’auto in transito in via Vecchia di Velletri a Rocca di Papa e hanno deciso di fermarli per un controllo. All’alt dei militari, la donna, che era alla guida del veicolo, ha accelerato proseguendo la marcia lungo la via. Nel corso del breve inseguimento, i carabinieri si sono accorti che l’uomo, seduto al lato passeggero, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Fermata l’auto e bloccati i due, i militari hanno recuperato quanto gettato, scoprendo che all’interno vi erano 6 grammi di cocaina. La successiva perquisizione nell’abitazione a loro in uso, poco distante, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 60 grammi della stessa droga e 4.000 euro in contanti, ritenuti provento idi attività illecita. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari mentre il 41enne è stato portato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Rer)