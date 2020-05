Brasile: compagnia mineraria Vale riprende attività terminal in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria brasiliana Vale ha annunciato di aver ripreso le sue attività presso il terminal marittimo di Teluk Rubiah, in Malesia, dopo averle interrotte lo scorso 24 marzo a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. La società ha spiegato che da allora ha analizzato lo sviluppo della pandemia nella regione, assicurandosi che esistessero adeguati protocolli sanitari e di sicurezza sul lavoro prima di poter riprendere le attività. "Nelle ultime due settimane è stata fatta una manutenzione nel terminal marittimo di Teluk Rubiah per garantire un ritorno sicuro alle operazioni", ha affermato la società in una nota. Vale ha assicurato che l'impatto della diffusione del virus sui suoi risultati economici è stato limitato, nonostante tra le misure di contenimento della pandemia sia stata disposta la chiusura del terminal marittimo. Nel primo trimestre dell'anno la compagnia ha registrato un utile netto di 220 milioni di euro, rispetto alle perdite di 1,5 milioni di euro registrate nello stesso trimestre dell'anno scorso, soprattutto a causa della tragedia del crollo della diga di contenimento nella miniera di ferro a Brumadinho, nello stato di Rio de Janeiro. (Brb)