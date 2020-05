Agroalimentare: Coldiretti, crolla fino all'80 per cento la raccolta miele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compromessa fino ad ora la produzione di miele Made in Italy che a macchia di leopardo crolla fino all'80 per cento rispetto alla media per effetto dell'andamento climatico anomalo con una grave siccità che ha ridotto le fioriture e stressato le api. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario, dopo essere stata istituita dall'Onu nel 2018. L'inverno bollente e la pazza primavera segnata da gelate – sottolinea la Coldiretti in una nota – hanno creato in molte regioni gravi problemi agli alveari con le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare. Il poco miele che sono riuscite a produrre se lo mangiano per sopravvivere, anche se – precisa la Coldiretti - non mancano lungo la Penisola situazioni piu' positive rispetto allo scorso anno. Le difficoltà delle api – sottolinea la Coldiretti -- sono un pericolo grave per la biodiversità considerato che sono un indicatore dello stato di salute dell'ambiente e servono al lavoro degli agricoltori con l'impollinazione dei fiori. In media una singola ape – precisa la Coldiretti – visita in genere circa 7000 fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di visite floreali per produrre un chilogrammo di miele. 3 colture alimentari su 4 dipendono in una certa misura per resa e qualità dall'impollinazione dalle api, tra queste ci sono le mele, le pere, le fragole, le ciliegie, i cocomeri ed i meloni secondo la Fao. (segue) (Com)