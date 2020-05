Decreto Rilancio: Mulè, solo annunci, armata Brancaleone al governo non smette di stupire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non smette di stupire "per la sua totale e assoluta incapacità": lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "L'armata Brancaleone che dice di essere al governo del Paese non smette di stupire per la sua totale e assoluta incapacità. E' di ieri mattina, quinto giorno successivo alla roboante conferenza stampa in diretta tv del premier Conte con relativo codazzo di ministri, l'annuncio del ministro dei Rapporti con il Parlamento che 'nelle prossime ore' sarebbe stato pubblicato il decreto 'fu Aprile' in Gazzetta Ufficiale", sostiene Mulè. "Trascorsa inutilmente la giornata di ieri, oggi ricomincia la lotteria. Con ministri che giurano che la pubblicazione arriverà in giornata mentre altri ipotizzano che sarà domani. Nel frattempo bozze su bozze continuano a planare sui tavoli delle categorie interessate: con stanziamenti dimezzati, rivisti o cancellati. Non è più soltanto vergognoso - continua l'esponente di FI - quanto il governo ha fatto nei confronti degli italiani, siamo oramai davanti a un atto di vera e propria usurpazione della fiducia del popolo. Milioni di lavoratori, imprenditori, famiglie continuano a vivere nell'angoscia e nell'attesa messianica di un provvedimento che già da oltre un mese doveva essere varato. Quando si scopriranno le carte arriveranno nuove, amare sorprese. E' la normale litania - conclude Mulè - che contraddistingue un'armata Brancaleone indegna di guidare l'Italia".(Com)