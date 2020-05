Tunisia: 400 tunisini bloccati in Libia lanciano appello per rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 400 tunisini rimasti bloccati in Libia per la chiusura delle frontiere dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19 hanno lanciato un appello alle autorità di Tunisi affinché vengano rimpatriati con urgenza. Secondo il presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani (Otdh), Mustapha Abdelkebir, centinaia di persone sono bloccate nei villaggi del Jebel Nefoussa, nella Libia nord-occidentale, in attesa di rientrare in Tunisia attraverso il valico di frontiera di Dhehiba-Wazen. In una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa “Tap”, Abdelkebir ha parlato di una “situazione tragica" menzionando in particolare il “deterioramento della salute” di 115 tunisini. Il presidente dell’Otdh ha lanciato un appello alle autorità tunisine per accelerare il rimpatrio di questi tunisini attualmente sotto tutela delle autorità libiche e dalla Mezzaluna rossa. Il deterioramento della situazione di sicurezza, dovuto anche al conflitto armato in corso in Libia, “rende urgente il rientro in patria di queste persone”, ha concluso Abdelkebir. (Tut)