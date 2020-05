Fase 2: Fontana, bilancio positivo su primo giorno, ma entusiasmo non deve prevalere su ragionevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bilancio positivo. Questo in sintesi il pensiero del governatore lombardo Attilio Fontana, in collegamento a Rai Radio 1, sul primo giorno della Fase 2. "Il bilancio è positivo, nel senso che quelli che erano i servizi essenziali che dovevamo garantire hanno funzionato bene, il trasporto pubblico non ha creato ammassi di persone eccessivi, non c'è stato nessun problema nel trasportare i lavoratori. Quindi direi bene, soprattutto perché i cittadini hanno continuato a rispettare quelle regole del lockdown che in parte sono state riproposto", ha detto il presidente della Regione Lombardia. In merito alle immagini di Bergamo affollata, per cui si era detto preoccupato anche il sindaco Giorgio Gori in un messaggio su Facebook, Fontana ha commentato: "Gori addirittura si è arrabbiato il giorno prima. Sono i momenti in cui bisogna far capire alla gente che l'entusiasmo in questo momento non può avere prevalenza sulla ragionevolezza, perché certi comportamenti sono pericolosi per noi e per gli altri".(Rem)