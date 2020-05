Difesa: nave trasporto spagnola Martin Posadillo partita per il Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave da trasporto ausiliario della Marina militare spagnola Martin Posadillo è partita dal porto base di Cartagena la scorsa settimana, sotto il controllo del Comando operazioni dello Stato maggiore della Difesa (Mops), per dare sostegno logistico alle operazioni militari spagnole in Libano e Turchia. Secondo quanto riportato dal portale "Defensa.com", dopo essere partita da Cartagena, la Martin Posadillo ha effettuato uno scalo nel porto di Valencia per caricare materiali, contenitori e veicoli. Durante la navigazione, la nave militare presterà appoggio all'operazione Sea Guardian che la Nato mantiene attiva nel Mediterraneo nella lotta contro il terrorismo. Il materiale militare a bordo della nave sosterrà i contingenti spagnoli dell'Esercito di stanza a Marayun (Libano) e Adana (Turchia). (Spm)