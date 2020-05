Decreto Rilancio: Lepri (Pd), col Dl arrivano risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I decreti Cura Italia e Liquidità avevano lasciato l'amaro in bocca ai soggetti di terzo settore. Ora, con il decreto Rilancio, le risposte sono arrivate. E in modo chiaro. Stefano Lepri, responsabile Terzo Settore nella segreteria nazionale del Partito Democratico nell'editoriale pubblicato dalla piattaforma 'Immagina' elenca con soddisfazione le misure mese in atto. "Tra le misure adottate ci sono il credito d'imposta per i canoni di locazione, l'adeguamento dei luoghi di lavoro e la loro sanificazione; i contributi per la sicurezza e i dispositivi di protezione; il sostegno alla liquidità e l'incremento del fondo per gli enti del terzo settore non imprenditoriali: l'accelerazione del riparto del cinque per mille; il sostegno rafforzato nelle regioni del Mezzogiorno; la garanzia dei pagamenti dei servizi diurni temporaneamente sospesi e trasformati in altra forma". "A questi provvedimenti vanno poi aggiunti – sottolinea - gli interventi settoriali, che potenziano i servizi offerti dalle stesse organizzazioni nonprofit. Ci si riferisce ai vari fondi a favore delle persone anziane o disabili, al finanziamento dei centri estivi e delle iniziative di contrasto alla povertà educativa, al bonus baby sitter spendibile anche per i servizi diurni territoriali. Anche le misure adottate per la promozione delle attività sportive, culturali e turistiche avranno un impatto favorevole per gli enti del terzo settore". (Rin)