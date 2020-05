Infrastrutture: Fincantieri, firmato contratto per la ricostruzione del porto di Rapallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, Fincantieri Infrastructure ha sottoscritto il contratto per la ricostruzione, il rinforzo e l’adeguamento dello storico porto turistico internazionale di Rapallo, progettato e costruito dal pioniere della nautica Carlo Riva nel 1971 e pesantemente danneggiato dalle mareggiate dell'ottobre 2018 che hanno devastato la costa ligure e gran parte delle coste italiane. Stando al comunicato stampa diramato dalla società, i lavori per la ricostruzione del porto avranno anche lo scopo di mettere in sicurezza l’abitato e l'area marina di Rapallo. Stando alla nota, il porto verrà ripristinato secondo i più alti ed evoluti standard progettuali di sicurezza marittima e logistico-infrastrutturale grazie ad un avanzato modello fisico realizzato da un centro universitario italiano di avanguardia, che permetterà alla nuova diga di resistere anche in futuro ad eventi meteomarini di pari portata. L’opera completa, comprensiva di nuovi banchinamenti e pontili, verrà realizzata in 15 mesi dall’inizio dei lavori previsto ‪nel prossimo mese di giugno, mentre già a giugno 2021 sono previsti il completamento della diga foranea e del muro paraonde. (segue) (Com)