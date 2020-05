Infrastrutture: Fincantieri, firmato contratto per la ricostruzione del porto di Rapallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri Infrastructure, prosegue la nota, si è inoltre aggiudicata in associazione temporanea d’impresa con Fincosit l’assegnazione dei lavori per lo spostamento e l’ampliamento della diga foranea del porto di Vado Ligure, appaltati dall'Autorità di sistema del Mar Ligure occidentale. “Esprimo soddisfazione per la firma di questo contratto, che consentirà a Fincantieri di mettere le proprie competenze a servizio della ricostruzione e dell'ammodernamento di un Marina simbolo della nautica italiana, e che speriamo possa rappresentare un segnale di ripresa per il comparto e per il turismo nel nostro Paese”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sottolineando che “unitamente al porto di Vado Ligure potremo contribuire al rafforzamento della costa ligure e al conseguente rilancio del suo indotto economico”. “Con queste ulteriori assegnazioni Fincantieri Infrastructure consolida la sua presenza nel settore, dove da poco tempo ha collezionato il completamento in tempi record del nuovo Ponte di Genova e la costruzione, in corso a Braila in Romania, del Ponte sul Danubio: e con le opere marittime di Rapallo e Vado Ligure restituiamo al paese quelle competenze che si stavano estinguendo”, ha detto l’Ad di Fincantieri Infrastructure, Marcello Sorrentino. (Com)