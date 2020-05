Slovacchia: coronavirus, da domani inizia "fase 4" per le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia si sta preparando al quarto stadio di riapertura e attenuazione delle misure restrittive per combattere il coronavirus. A partire da domani 20 maggio potranno riaprire gli studi di tatuaggi, le attrazioni turistiche al chiuso, a eccezione di zoo e giardini botanici, i cinema e i teatri. L'obbligo per i negozi di far entrare un cliente ogni 25 metri quadrati scende a 15, mentre i grandi eventi non possono vedere la compartecipazione di più di 100 persone. Le strutture sportive e le piscine interne aprono solamente per le squadre sportive, mentre le analoghe strutture all'aperto saranno accessibili anche per gli sport di contatto e alla gente sarà concesso di usare i bagni. Resta il divieto di usare gli spogliatoi e di ospitare spettatori. (segue) (Vap)