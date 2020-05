Slovacchia: coronavirus, da domani inizia "fase 4" per le riaperture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ristoranti con spazi interni possono aprire a patto che rispettino i limiti già previsti per i dehors, ovvero il mantenimento di una distanza di 2 metri tra i tavoli e la sanificazione delle superfici dopo che sono state usate dai clienti. Resta anche il limite di 2 persone per tavolo e di chiusura entro le 22. Le riunioni fissate dalla legge, come per esempio quelle di organi collegiali, sono permesse senza restrizioni al numero dei partecipanti. Cade l'obbligo di indossare mascherine all'aperto, a patto di mantenere una distanza di 5 metri da coloro che non rientrano nel proprio nucleo familiare. Dal 21 maggio le persone che hanno residenza permanente o temporanea in Slovacchia e viaggiano in Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Austria, Slovenia, Svizzera e Germania e fanno ritorno entro 24 ore non avranno l'obbligo di tampone, né di quarantena. Restano in vigore le norme riguardanti le chiusure domenicali dei negozi e gli orari dedicati alle persone anziane. Scuole e asili non apriranno prima del primo giugno. (Vap)