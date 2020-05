Decreto Rilancio: Mandelli (FI), pubblicazione è ennesima giostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto rilancio è diventata una giostra surreale. Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone la annuncia (forse) per oggi, così come hanno già fatto il suo collega D'Incà, ieri, e Patuanelli, addirittura venerdì scorso. Più cauto il sottosegretario Baretta, che si tiene largo e prevede l'approdo del dl in G.U. 'tra oggi e domani'. Lo dichiara il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli. "Quasi mezzo governo si è speso in annunci a vuoto - prosegue - mentre molte attività hanno riaperto senza aver ricevuto un euro di liquidità, i lavoratori sono tornati a lavorare senza aver mai ricevuto la Cassa integrazione e gli autonomi ancora aspettano il sostegno al reddito. Non è immaginabile che il rilancio di una economia in enorme difficoltà possa avvenire con queste premesse", conclude. (Rin)