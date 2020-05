Imprese: Ferrovie dello Stato, Museo di Pietrarsa riaprirà al pubblico il 21 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa riaprirà al pubblico giovedì 21 maggio, con le modalità previste dal decreto del 17 maggio. Stando al comunicato stampa diramato oggi da Ferrovie dello Stato, la Fondazione omonima ha attuato numerose misure per garantire il rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19 e permettere alle persone di visitare la struttura: differenziazione dei percorsi in entrata e uscita; presenziamento degli ingressi per evitare code e garantire il distanziamento sociale; obbligo per i visitatori di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi museali; installazione di colonnine con dispenser automatico di gel disinfettante; e installazione di apposito schermo in vetro parafiato a protezione della biglietteria. Le visite guidate, prosegue la nota, saranno limitate a gruppi di massimo dieci persone con obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, è attivo un sistema di filodiffusione sonora per ricordare ai visitatori le norme igienico-sanitarie da seguire durante la visita. (Com)