Energia: agenzia statunitense Uet non fornisce dettagli su accordo con Bielorussia

- L’agenzia statunitense (Uet) non ha fornito dettagli in merito all’accordo raggiunto con la Bielorussia per la fornitura di petrolio. Interpellati dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”, i rappresentanti di Uet hanno affermato di non poter fornire pubblicamente le informazioni richieste sui contratti e i programmi alla base dell’accordo Usa-Bielorussia. Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, ha annunciato che il paese comincerà a importare petrolio dagli Stati Uniti. “Sono felice di annunciare che inizierà la consegna di petrolio dagli Usa alla Bielorussia. Ciò è stato reso possibile come risultato degli accordi raggiunti nel corso della visita in Bielorussia del segretario di Stato Usa Mike Pompeo e del suo incontro con il presidente Aleksandr Lukashenko”, ha detto Makei. La consegna di petrolio Usa rientra nella strategia di diversificare le fonti di approvvigionamento e di assicurare la continuità delle attività di raffinazione dell’industria bielorussa per il 2020 e gli anni successivi. (Rum)