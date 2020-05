Coronavirus: Fontana, condivido parole Zaia, da Roma ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore lombardo Attilio Fontana, in collegamento su Rai Radio 1, ha condiviso il pensiero del suo collega veneto Luca Zaia, secondo cui l'importanza dell'autonomia è stata sottolineata da questa emergenza sanitaria: "Non solo condivido, ma l'ho sempre detto dall'inizio della crisi. Purtroppo tante scelte sono state prese dal territorio e non arrivavano dal centro". Il presidente della Regione Lombardia ha riportato poi alcuni esempi: "I presidi medico chirurgici da Roma sono arrivati con gravissimo ritardo, abbiamo dovuto darci da fare noi per recuperarli. Il numero delle sale di rianimazione e dei posti letti sono stati sostanzialmente realizzati dalla sanità lombarda e i primi respiratori sono arrivarti da Roma a crisi già avanzata". "Io credo che sicuramente la gestione territoriale vada privilegiata sempre di più", ha concluso il governatore. (Rem)