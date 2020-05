Coronavirus: Assolombarda stima per aprile calo del 45 per cento nell’attività produttiva regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività produttiva in Lombardia è calata del 45 per cento ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo stima il Centro Studi di Assolombarda sul magazine “Genio & Impresa”, dedicato all’economia della Lombardia nel confronto nazionale ed europeo, che rileva un peggioramento ancora più consistente dell’andamento economico nella regione rispetto al resto del Paese. Nonostante manchino ancora indicatori sintetici per valutare a pieno le conseguenze del lockdown sull’economia lombarda, gli indicatori raccolti a marzo e aprile - spiega il Centro Studi di Assolombarda - “concordano nel delineare un quadro molto severo, più che nel totale nazionale, considerando che nella nostra regione il Covid ha colpito prima e con maggior violenza”. Si parte dai consumi di energia elettrica: in Italia la domanda di energia segna un -10 per cento a marzo, per poi scendere del 17 per cento ad aprile, toccando i livelli minimi dalla metà degli anni ’90. In Lombardia la flessione è stata maggiore, sia a marzo, -16 per cento, sia ad aprile, -20 per cento. Interpretando congiuntamente i dati sui consumi elettrici di Terna (che per circa sette decimi arrivano da industria e servizi) con le flessioni rilevate per la produzione industriale italiana a marzo (-29 per cento tendenziale, fonte Istat) e ad aprile (-45 per cento, stima CSC) e tenendo conto della maggiore esposizione della Lombardia all’epidemia, la caduta dell’attività produttiva in Lombardia a marzo segna un -35 per cento rispetto a marzo 2019 e stimiamo una contrazione di almeno il -45 per cento ad aprile. (segue) (com)