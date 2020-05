Coronavirus: Assolombarda stima per aprile calo del 45 per cento nell’attività produttiva regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La profondità del rallentamento dell’attività economica milanese e lombarda si legge inoltre nei transiti dei veicoli pesanti, in flessione rispetto al 2019 sulle tangenziali milanesi del -36 per cento a marzo e del -50 per cento ad aprile. Nei due mesi diminuisce anche il traffico merci nell’aeroporto di Malpensa, del -29 per cento e poi del -35 per cento. Anche con riferimento agli spostamenti delle persone, sia sulle tangenziali milanesi sia in città, la riduzione a marzo e aprile è molto significativa: gli indicatori convergano verso un -70 per cento circa a marzo, e un -75-85 per cento ad aprile. Per quanto riguarda le riaperture coincidenti con l’avvio della ‘fase 2’, tra il 4 e il 10 maggio la flessione della domanda di energia elettrica in Italia è stata del -12 per cento, che si confronta con il -22 per cento del periodo compreso tra il 23 marzo e il 19 aprile. “Gli effetti della ripartenza - conclude il Centro Sudi di Assolombarda - sono quindi chiari nei numeri, ma permane un segno negativo nell’andamento nel confronto annuo che evidenzia come alcuni settori sono ancora chiusi e molti, tra chi ha riaperto, stanno sperimentando un riavvio graduale. Gli andamenti delle prossime settimane ci diranno di più sulla velocità di recupero dei gap rispetto al pre-crisi Covid”. La ripartenza dal 4 maggio, pur limitata, trova riscontro anche nelle rilevazioni di Google maps sugli spostamenti delle persone per e da i luoghi di lavoro: infatti rispetto a gennaio e febbraio, gli spostamenti in Lombardia rilevati al 7 maggio segnano -48 per cento, dopo essere scesi tra fine marzo e metà aprile al -70 per cento. (com)