Ue-Germania: Lagarde (Bce), Bundesbank deve a partecipare ad acquisto titoli pubblici

- La Bundesbank deve continuare a partecipare al programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp) della Banca centrale europea (Bce), avviato nel 2015, nonostante la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) che giudica l'iniziativa in parte in conflitto con la Legge fondamentale della Germania. È quanto affermato oggi dalla presidente della Bce, Chritine Lagarde, in un'intervista rilasciata al “Corriere della sera” e ad altri quotidiani europei: “Handelsblatt” (Germania), “Les Echos” (Francia) ed “El Mundo” (Spagna). Come evidenziato da Lagarde, il trattato dell'Ue che le banche centrali di tutti i paesi membri “partecipino pienamente alle decisioni e all'attuazione della politica monetaria dell'area dell'euro”. In questo modo, la presidente della Bce ha risposto al verdetto del Bverfg, secondo cui l'autorità monetaria europea ha tre mesi di tempo per fornire chiarimenti sulla proporzionalità del Pspp. Il medesimo margine è assegnato al governo federale per ottenere dalla Bce una revisione del programma. Scaduto il termine, la Bundesbank dovrà interrompere la partecipazione al Pspp. Sulla questione, Lagarde ha dichiarato che “ogni banca centrale nazionale dell'Eurozona è indipendente e non deve ricevere istruzioni dai governi, come stabilito nei trattati” europei. Lagarde ha proseguito: “La mia convinzione è chiara. Con l'elaborazione e la ratifica del trattato sull'Unione europea, la Bce ha ricevuto un mandato dagli Stati membri”.Inoltre, la Bce è “soggetta alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue)”. Pertanto, ha osservato Lagarde, “continueremo a essere responsabili nei confronti del Parlamento europeo e a spiegare le nostre decisioni ai cittadini europei”. Con la sentenza sul Pspp, il Bverfg ha rovesciato una decisione della CgUe del 2018, in cui il programma di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri dell'Eurozona veniva riconosciuto conforme al diritto europeo, che prevale sugli ordinamenti nazionali. Come ricorda “Handelsblatt”, con una quota lievemente superiore al 26 per cento, la Bundesbank è il principale azionista della Bce. (Geb)