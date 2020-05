Credito: Abi, domande delle banche al Fondo di garanzia hanno superato le 268 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la crescita delle domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia, il cui totale ad oggi ha superato le 268 mila per oltre 12 miliardi di euro: di queste, 237.896 riguardano finanziamenti fino a 25 mila euro, per 4,995 miliardi. Lo si apprende da un comunicato stampa dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Stando alla nota, la crescita quotidiana delle richieste al Fondo di garanzia dimostra “il forte e costante impegno del mondo bancario per contrastare le conseguenze economiche del Covid-19 in tanti modi: non solo con le anticipazioni di liquidità a garanzia statale, ma anche con le imponenti moratorie e le operazioni bancarie consuete, che in questa fase ancora emergenziale sono particolarmente intense”. (Com)