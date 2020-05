Ue: Baretta (Pd), proposta franco-tedesca su fondo da 500 miliardi "è un primo passo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Francia e Germania su un "Recovery fund" da 500 miliardi di euro in aiuti a fondo perduto "è un primo passo". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Il patto franco-tedesco è un passo in avanti nella direzione che abbiamo prospettato in questi mesi. Questi soldi potrebbero non bastare, ma è un primo passo", ha detto il sottosegretario.(Rin)