Droga: spaccio e furti, 11 arresti a Catania

- A Catania sono state arrestate 11 persone, 10 in carcere e 1 ai domiciliari, perché ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e furti aggravati. Nell'ambito dell'operazione denominata "Consegna a domicilio" condotta da Guardia di finanza sono stati eseguiti 5 arresti in flagranza di reato per spaccio e sequestrati 4,5 chilogrammi di marijuana. Destinatari dei provvedimenti i sodali di due distinti gruppi criminali. Base logistica della prima banda sarebbe la casa di un 65enne detto "Turrazzo", dove avvenivano lo spaccio e gli incontri con pregiudicati e sorvegliati speciali della zona. Turazzo, insieme al fratello, già condannato per la vicinanza al clan mafioso dei Cursoti Milanesi, avrebbe intessuto forti relazioni con fornitori, palermitani e calabresi e acquirenti di Messina, Siracusa, Motta Sant'Anastasia, Portopalo di Capopassero. Il tutto con la collaborazione di alcuni detentori della cassa comune del gruppo criminale e, all'occorrenza, corrieri. Nella banda c'era anche chi si occupava dell'approvvigionamento e della vendita della droga nel Messinese. Accanto a questi, anche due reggini, fornitori di cocaina per il gruppo di Catania. Il secondo gruppo criminale, secondo i rilievi della Guardia di finanza di Catania, sarebbe stato dedito anche a numerosi furti in abitazione. (Ren)