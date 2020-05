Coronavirus: Vaia (Spallanzani), vaccino procede spedito, a breve reclutamento pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sperimentazione del vaccino per il coronavirus all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma "procede spedito". Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il direttore sanitario dell'Inmi Francesco Vaia. "Il vaccino sta procedendo spedito, sia dal punto di vista burocratico che della preparazione dei laboratori per la somministrazione a pazienti sani. A breve inizierà il reclutamento. Per ora dobbiamo vincere le battaglie con le cure appropriate, anche sperimentali. All'inizio del 2021, potremo vincere la guerra con la prevenzione dei vaccini", ha affermato Vaia. (Rer)