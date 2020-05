Yemen: saudita KsRelief invia nuovi aiuti contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie yemenite hanno ricevuto il secondo carico di aiuti medici per combattere la diffusione del coronavirus fornito dal King Salman Center for Relief and Humanitarian Action (KsRelief). Il carico comprende dispositivi e attrezzature mediche di cui beneficeranno i reparti di terapia intensiva negli ospedali yemeniti, medicinali e altre forniture tra cui disinfettanti. Issam Al Katheeri, governatore di Hadramaut, ha apprezzato l'assistenza fornita dal KsRelief per sostenere il settore sanitario in Yemen, elogiando il ruolo del personale medico che lavora negli ospedali e nei centri di isolamento nello Yemen. (Res)