Francia: premier Philippe riunisce i partiti per decidere data secondo turno municipali

- Oggi alle 19 il primo ministro francese, Edouard Philippe, riceve i rappresentanti dei partiti politici di opposizione per stabilire una data valida per il secondo turno delle elezioni municipali, rinviate a causa della crisi sanitaria del coronavirus. L'incontro avverrà a Matignon, sede del governo, e secondo quanto annunciato dovrebbe durare due ore. Se la condizione sanitaria nel paese dovesse migliorare, i francesi potranno votare già a fine giugno. In caso contrario il ritorno alle urne verrà spostato dopo le vacanze estive. Il primo turno delle municipali si è tenuto il 15 marzo scorso e ha provocato molte critiche riguardanti i rischi sanitari legati alle operazioni di voto. (Frp)