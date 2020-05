Cina: coronavirus, Wuhan effettua un milione di test e registra calo positività tra gli asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia centrale cinese di Hubei, focolaio della pandemia di coronavirus, ha effettuato 1,5 milioni di test dell'acido nucleico tra l'11 e il 17 maggio, di cui il 72 per cento, ovvero circa 1,05 milioni, nella capitale provinciale, Wuhan. A partire dal 12 maggio e per dieci giorni, tutti i residenti della città dovranno sottoporsi ai test, nell'ambito delle misure adottate dall'amministrazione cittadina per prevenire e controllare la pandemia di Covid-19. Il tasso di positività degli asintomatici è risultato di 46 su un milione, con un calo significativo dai 660 per milione di aprile. Il calo dei portatori asintomatici suggerisce un miglioramento della situazione di controllo dell'epidemia. Inoltre il gruppo in questione ha una bassa infettività, ha spiegato un funzionario dell'amministrazione. Secondo gli esperti del settore, se i pazienti asintomatici avessero una forte infettività avrebbero dovuto trasmettere il virus a molte persone: il basso tasso di positività, invece, sembra suggerire attualmente che i portatori asintomatici non sono molto contagiosi. (segue) (Cip)