Cina: coronavirus, Wuhan effettua un milione di test e registra calo positività tra gli asintomatici (2)

- Gli specialisti hanno anche osservato che il metodo di campionamento potrebbe determinare se il controllo a campione sia indicativo della situazione generale a Wuhan. Il sondaggio sugli anticorpi, che sarà esteso ad altre province, ha lo scopo di studiare l'insorgenza dell'infezione asintomatica, comprendere meglio il livello di anticorpi della popolazione e fornire una base scientifica per l'adeguamento delle misure di prevenzione e controllo dell'epidemia, secondo quanto riferito dal Centro cinese per il controllo delle malattie. Yang Zhanqiu, vicedirettore del Dipartimento di biologia dei patogeni dell'Università di Wuhan, ha detto al "Global Times" che le persone non devono preoccuparsi degli attuali test dell'acido nucleico che rilevano i vettori silenziosi esistenti e impediscono loro infettare gli altri. Yang ha osservato che la campagna di test "dieci giorni" in corso a Wuhan è rivolta in particolare agli anziani e ai giovani, nonché ai residenti che non hanno un lavoro stabile. Questi gruppi, infatti, non erano stati presi in considerazione nei precedenti cicli di test effettuati in preparazione per la ripresa del lavoro e della produzione. (Cip)