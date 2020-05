Ue: Lagarde (Bce), lo shock del coronavirus è “considerevole”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha dichiarato che lo shock provocato dalla crisi del coronavirus è “considerevole” e non ha eguali in tempo di pace. “Dobbiamo affrontarlo con determinazione per aiutare le nostre economie e rialzarsi al più presto evitando una crisi sociale. I nostri scenari vanno da una recessione tra il 5 e il 12 per cento per la zona euro quest'anno, con un'ipotesi centrale all'8 per cento”, ha detto Lagarde in un'intervista rilasciata a quattro quotidiani: “Corriere della Sera”, “Handelsblatt”, “Les Echos” e “El Mundo”. “Rivedremo le nostre proiezioni il 4 giugno, ma anticipiamo, nel peggiore degli scenari, una caduta del Pil del 15 per cento solo nel secondo trimestre”, afferma il presidente della Bce. Lagarde spiega che è difficile valutare gli effetti economici della quarantena per ogni paese, ma è probabile che nel caso di una nuova serrata le ricadute economiche potrebbero essere “meno gravi” vista l'esperienza accumulata. (segue) (Res)