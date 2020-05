Ue: Lagarde (Bce), lo shock del coronavirus è “considerevole” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La stabilità dei prezzi è al centro del nostro mandato con un'inflazione inferiore ma vicina al 2 per cento – continua il dirigente europeo –. Nelle circostanze odierne, in cui l'inflazione e l'anticipazione di inflazione sono nettamente inferiori al nostro obiettivo e in cui l'economia è in profonda recessione, la Bce deve applicare una politica monetaria accomodante per stabilizzare inflazione ed economia”. In merito agli scarti dei tassi di interesse sui debiti dei paesi dell'Europa del sud, Lagarde ribadisce che il ruolo della Bce è “assicurare una buona trasmissione della politica monetaria nell'insieme dei paesi della zona euro”. Il presidente della Bce ricorda che “dal 18 maggio, data dell'annuncio del Pepp ( Pandemic Emergency Purchase Program) lo spread italiano è calato nettamente”, cosi come quelli di Spagna e Portogallo. (Res)