- Da Francia e Germania un contributo importante al Fondo per la ripresa. Lo ha scritto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, in un tweet. "La Commissione europea è al lavoro per il piano e il Fondo per la ripresa. Una crisi senza precedenti impone risposte senza precedenti", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)