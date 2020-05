Fase 2: Tajani (FI), 500 miliardi per il Recovery fund non sono sufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani parla poi delle riaperture. "Se non c'è liquidità sul mercato l'economia non riparte. E' inutile riaprire i negozi se poi la gente non può comprare. Questo è l'errore commesso dal governo. Hanno fatto promesse in conferenze stampa, ma di soldi veri alla gente non ne sono arrivati. C'è un ritardo incredibile. Sui prestiti alle imprese c'è troppa burocrazia. Bisognava fare una moratoria sulle tasse fino alla fine dell'anno. Non è questa la politica economica che merita il nostro Paese. Conte ha parlato del risparmio degli italiani, spero si voglia valorizzare il risparmio degli italiani, ma se invece si pensa a un prelievo forzoso o addirittura una patrimoniale noi diciamo no e faremo le barricate in Parlamento", afferma l'europarlamentare. (Rin)