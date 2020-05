Ue: Lagarde (Bce), il Consiglio europeo ha "un'immensa responsabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha una "immensa responsabilità" nella crisi del coronavirus che consiste "nell'essere all'altezza del danno economico e della sofferenza sociale". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un'intervista rilasciata a quattro quotidiani europei: il "Corriere della Sera", "Les Echos", "Handelsblatt" e "El Mundo". Ci sono già "540 miliardi di euro potenzialmente disponibili, tra quelli che provengono dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes), le garanzie complementari alle imprese promesse dalla Banca europea degli investimenti (Bei) e dal piano Sure della Commissione che punta a cofinanziare la cassa integrazione e dovrebbe entrare in vigore a giugno", spiega la dirigente. "Penso che questa crisi sia una buona occasione per modernizzare le modalità del Patto di crescita e stabilità, oggi sospeso", ha affermato Lagarde, ricordando che nel passato sono state fatte "proposte innovatrici", soprattutto da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Res)