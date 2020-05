Ue: Lagarde (Bce), il Consiglio europeo ha "un'immensa responsabilità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che i termini del Patto di stabilità e di crescita dovranno essere rivisti e semplificati prima che si pensi a reintrodurlo quando saremo usciti dalla crisi", afferma la presidente della Bce. La governatrice ha poi commentato il piano da 500 miliardi di euro annunciato ieri, 18 maggio, dal presidente francese, Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, affermando che si tratta di una "iniziativa ambiziosa, mirata e benvenuta". "Non ci può essere rafforzamento della solidarietà finanziaria senza un maggiore coordinamento delle decisioni a livello europeo", ha poi aggiunto. Per Lagarde l'euro non corre rischi in questo momento di crisi in quanto "è irreversibile, è scritto nei trattati". (Res)