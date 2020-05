Coronavirus: Tomasi (Autostrade per l'Italia) a "Il Sole 24 Ore", serve un segnale dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta sul tavolo c'è, è arrivata il 5 marzo scorso ma per trovare un'intesa "serve una controparte". Certo, di mezzo c'è stata l'emergenza Covid-19 e quindi ben altre priorità per il governo ma "poiché ora l'obiettivo è la ripartenza, nell'interesse più ampio del paese confido che l'esecutivo tenga conto del fatto che ogni miliardo impegnato da Autostrade genera ricadute positive per 2,5 miliardi, pari a 25 mila nuovi posti di lavoro". Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (Aspi), in una intervista con "Il Sole 24 Ore" mette in fila i numeri della compagnia perché sia ben chiaro un concetto: il gruppo è determinato a procedere con i 2,9 miliardi di impegni inseriti nella proposta, la situazione però è delicata, il rating pesa, rende difficile l'accesso al credito e costringe l'azienda a chiedere la garanzia dello Stato sulle nuove linee. Insomma, l'impacci in qualche modo va superata. Anche se non si può dimenticare che punto di partenza del declino è stata la tragedia del Ponte Morandi". La trattativa con il governo sul Milleproroghe è entrata in una fase decisiva. "Un accordo per essere raggiunto ha bisogno di una controparte, la nostra proposta stata presentata il 5 marzo scorso a valle di un confronto avuto con l'esecutivo. Successivamente abbiamo inviato delle ulteriori comunicazioni, dei punti d'attenzione. Tutto questo in un quadro che presenta diverse criticità. Abbiamo necessità di accedere al credito attraverso le vie ordinarie per poter sostenere gli investimenti e gli interventi in manutenzione. In questa situazione però non è fattibile a causa del downgrade del nostro rating generato dal Milleproroghe e così abbiamo dovuto attivare con la capogruppo Atlantia una linea da 900 milioni". (segue) (Res)