Coronavirus: Tomasi (Autostrade per l'Italia) a "Il Sole 24 Ore", serve un segnale dal governo (2)

- Tomasi manifesta "l'intenzione di andare avanti con estrema determinazione, in piena continuità. Detto questo si può partire solo se c'è intesa con il governo, solo quando saranno chiari i rapporti tra le parti. Difficile immaginare che qualcuno possa concederci credito in questa fase: il nostro indebitamento per realizzare gli investimenti dovrà salire fino a 13 miliardi, condizione che dovrà essere riflessa nei ragionamenti col Governo, per applicare anche ad Aspi regole non di favore, ma già in essere per altri importanti concessionari nazionali". Autostrade conta di fare ricorso alla garanzia dello Stato prevista dal Dl Liquidità. "Nostro malgrado, non c'è altra via. Il decreto Milleproroghe con il taglio del rating che abbiamo subito a gennaio ha condizionato immediatamente la nostra possibilità di accedere al credito, anche alle linee che erano in discussione. Stiamo lavorando per ottenere una cifra attorno a 1,2 miliardi per stipendi e investimenti. Mi auguro che anche con Cdp si riesca raggiungere una soluzione per sbloccare linee definite nel 2017". Quando verrà trovata un'intesa con l'esecutivo il giudizio sul merito di credito potrebbe tornare sul livelli precedenti. "Secondo le agenzie di rating, le valutazioni negative dipendono dal cambio delle regole in corsa e per legge. Naturale che l'azienda debba scontare un profilo normativo mutevole. Appena i mercati vedranno il ritorno di un quadro regolamentare stabile, frutto di un accordo equilibrato, è prevedibile un riequilibrio. Ma ci vorrà molto tempo". (segue) (Res)