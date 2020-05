Coronavirus: Tomasi (Autostrade per l'Italia) a "Il Sole 24 Ore", serve un segnale dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato spiega poi che cosa manca perché possa essere siglato un accordo con Roma. "Se l'interesse in questo momento è tutto rivolto alla ripartenza allora non si può non considerare che gli investimenti di Autostrade hanno un moltiplicatore di 2,5 volte sul Pil e tutto a beneficio dell'indotto italiano. In altre parole se noi investiamo i miliardo generiamo 2,5 miliardi a livello paese. Parliamo di dare posti di lavoro a circa 25 mila persone. Possiamo rappresentare un volano fondamentale per l'economia. E questi sono numeri certi, frutto di un'analisi precisa. Nonostante il contesto abbiamo avviato bandi di gara per servizi di ingegneria per 450 milioni di euro in queste settimane, 300 milioni sono già partiti e ci apprestiamo a realizzare il più grande polo ingegneristico del paese con ben 1000 ingegneri. Come detto siamo pronti a garantire 14,5 miliardi di investimenti fino al 2038". Normale chiedersi, tuttavia, se un tale cifra non sia il frutto dei mancati interventi fatti negli anni passati... "Questa somma nasce da uno studio accurato di quello che è necessario perché al 2038, ossia al termine della concessione, la rete abbia ancora vita utile. La tragedia del Ponte Morandi ha imposto una radicale e doverosa modifica della prospettiva. Abbiamo rivisto tutto in modo molto critico, abbiamo realizzato una profonda analisi di tutte le nostre 4.500 opere principali nell'ottica di un'estensione della loro durata. L'Italia fatica ad avere progettualità di lungo termine, per questo è fondamentale che la nostra drammatica esperienza sia utile a tutti". (Res)