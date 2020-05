Lavoro: Bellanova, lavoriamo per l'apertura di un corridoio verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta lavorando per concretizzare l'apertura di un corridoio verde per far arrivare in Italia lavoratori specializzati stagionali. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellnova, ospite delle trasmissione “Agorà” su Rai3. "Stiamo lavorando affinché si concretizzi il corridoio verde come richiesto da Coldiretti e da altre associazioni del settore per far venire altri lavoratori che da anni, in modo stagionale, arrivano qui in italia", ha detto il ministro. "Dobbiamo però fare i conti con il coronavirus. In Romania, ad esempio, ci sono alcune zone rosse e organizzare voli charter non è semplice. I lavoratori devono arrivare in italia in condizione di sicurezza e sottoporsi poi alla quarantena", ha aggiunto Bellanova.(Rin)