Ue: ministro Amendola a "La Stampa", più soldi per gli investimenti le prime risorse entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta Merkel-Macron porta a 500 miliardi l'ipotesi di Recovery fund. Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, in una intervista a "La Stampa" non è deluso dal fatto che sia stata dimezzata rispetto ai mille miliardi di cui si parlava. "All'ultimo Consiglio europeo abbiamo deciso di dar vita a strumenti nuovi di politica fiscale europea. Sottolineo "nuovi", mai sperimentati in passato, per reagire con forza alla recessione. Uno di questi è sicuramente il Recovery fund. Ieri, con la proposta franco-tedesca si sono superate alcune differenze presenti a inizio trattative. Si parla finalmente di miliardi da raccogliere sui mercati, destinati ai settori e alle aree geografiche più colpite. Guardiamo le cifre: siamo passati dall'ipotesi di un mix di prestiti e sussidi che ad aprile era di 300 miliardi, ai 500 miliardi di soli sussidi di ieri. Lo reputo un buon passo avanti. Continueremo a negoziare sul resto". Il governo italiano era al corrente di questo accordo franco-tedesco. "Con la Francia dal 25 marzo abbiamo sottoscritto, insieme ad altri Paesi, un comune accordo per spingere l'Europa ad osare. E proprio in quel documento noi parlavamo di risorse da attivare sul mercato, con le istituzioni europee al centro di questa iniziativa. Questa scelta ieri è stata condivisa anche dalla Germania, quindi il lavoro delle ultime settimane sta dando buoni frutti. Siamo stati informati del negoziato incorso con Berlino". (segue) (Res)