Ue: ministro Amendola a "La Stampa", più soldi per gli investimenti le prime risorse entro l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dice che è una buona base di partenza. "Attendiamo la proposta della Commissione il 27 maggio, che aprirà il negoziato in vista del Consiglio europeo di giugno in cui approveremo il Bilancio europeo e il Recovery fund. C'è ancora da lavorare e non escludo imprevisti. Noi crediamo che ai miliardi proposti sui sussidi se ne debbano aggiungere altri per investimenti e coesione sociale, utilizzando le idee dell'agenda strategica europea, a partire dal Green New Deal e da un nuovo impulso tecnologico per il tessuto industriale". "L'Italia - continua - insieme ad altri Paesi, raccogliendo il forte impulso dell'Europarlamento, lavorerà per aumentare la qualità e le risorse per combattere la recessione. A breve la Commissione pubblicherà le nuove previsioni economiche e, proprio da quei dati, apparirà chiara la necessità di sostenere il mercato comune europeo e di evitare squilibri interni, come sta facendo la Bce sul versante della politica monetaria a difesa dell'eurozona". In merito ai tempi, "allo stato attuale due azioni di politica comune sono state già approvate: la linea di credito Mes e Sure, il fondo da 100 miliardi per la disoccupazione. A breve si definirà anche il fondo delle Bei per le piccole e medie imprese. Sono scelte che già muovono 540 miliardi di euro, che devono essere disponibili dal primo giugno. Per il Recovery fund, invece, vogliamo arrivare ad un accordo a giugno che contenga la possibilità di un frontload, un anticipo dei fondi già prima dell'estate, a fronte di un piano chiaro sul loro utilizzo". (segue) (Res)