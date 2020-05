Ue: ministro Amendola a "La Stampa", più soldi per gli investimenti le prime risorse entro l'estate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Chigi chiede alla Ue di non lasciare indietro i Paesi più colpiti. "La scelta fatta dai 27 indica come priorità i settori economici europei più colpiti e i Paesi che hanno subito di più gli effetti della pandemia. Questa è una decisione su cui c'è una intesa larga. Anche perché combattiamo una recessione che non deve produrre disparità, pena la disgregazione e la competitività del mercato unico". Per quanto riguarda invece l'opposizione dei Paesi del nord, "la prima reazione al comunicato franco-tedesco è stata quella dei 'Paesi frugali' (Austria, Olanda, Svezia e Danimarca) contrari ad un così ingente ammontare di sussidi a fondo perduto. Ripeto: ci sarà ancora da negoziare, la proposta di ieri non è assolutamente conclusiva. L'Italia, con il premier Conte, continuerà a sostenere proposte ambiziose. Anche perché è necessario superare altre resistenze, come scritto da Macron e Merkel, per esempio su un'armonizzazione del prelievo fiscale a livello europeo e nuove risorse Ue sul digitale e sull'ambiente, che proprio alcuni di quei Paesi osteggiano". Capitolo Mes. "La linea di credito 'Pandemic crisis support' utilizza i fondi del Mes per spese dirette e indirette relative al Covid-19. Come abbiamo sempre ripetuto è una facoltà degli stati, soprattutto di quelli che ricorrono a debiti sui mercati a tassi più alti di quelli proposti. È una opportunità che valuteremo come governo a tempo debito, insieme al Parlamento", ha concluso Amendola. (Res)