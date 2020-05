Decreto Rilancio: Gelmini (FI), nulla per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte che prima ha fatto combattere il coronavirus a medici e infermieri a mani nude, ora fa la stessa cosa con gli operatori economici che senza aiuti stanno provando a far ripartire le loro attività e quindi il Paese. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "La Verità". "Gli italiani volevano rimboccarsi le maniche e ripartire con qualche soldo di aiuto e norme semplici e chiare, invece sono stati narcotizzati da conferenze stampa e alluvionati da dpcm e decreti. Questo governo si accontenta di titolare i provvedimenti e sui nomi sono bravissimi, complimenti a Rocco Casalino, ma poi le parole non corrispondono alla sostanza". Il decreto rilancio "è un decreto Arlecchino, come il decreto Cura Italia era un cerotto", aggiunge Gelmini, secondo cui ci sono perlopiù mance e mancette che rischiano di vanificare l'impatto sulla crescita che 55 miliardi, votati anche dall'opposizione, dovrebbero avere. "Invece sono soldi impiegati in chiave risarcitoria, per la sopravvivenza, e non c'è traccia di crescita, competitività, concorrenza", conclude. (Rin)