Serbia: direttore Clinica malattie infettive, aumento di casi Covid non è preoccupante

- L'aumento registrato nelle ultime ore di casi di coronavirus in Serbia "non è preoccupante": lo ha detto il direttore della Clinica per le malattie infettive di Belgrado, Goran Stevanovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Prva". "Il consiglio è però che non possiamo ancora rilassarci e che alcuni degli ospedali Covid devono restare in funzione", ha aggiunto. Negli ultimi giorni è stato registrato un aumento di casi di coronavirus a Vranje, nel sud della Serbia, che ha portato ad un aumento del numero complessivo di casi positivi nel paese. Secondo il sito del quotidiano "Blic", nella giornata di ieri sono stati accertati 18 nuovi casi, mentre da sabato sono 70 i nuovi pazienti ricoverati nella cittadina. Di questi, 55 sono persone impiegate nel mobilificio Dodic, considerato come il focolaio locale. Secondo il direttore dell'Istituto per la salute pubblica, Svetlana Stojanovic, il virus "è entrato" anche nel calzaturificio dell'italiana Geox, situato sempre nel comune di Vranje. Nello stabilimento sarebbero stati accertati alcuni casi, secondo quanto riferito da Stojanovic. A causa dell'aumento dei casi l'ospedale Covid di Vranje, chiuso alla fine di aprile, è stato riaperto per accogliere i pazienti. Secondo i dati di ieri sono 180 i positivi al Covid-19 a Vranje e 93 di loro sono ricoverati in ospedale. (Seb)