Iraq: premier Kadhimi, formare commissione per stilare lista vittime proteste

- Il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha ordinato la formazione di una commissione parlamentare per stilare una lista delle persone uccise durante le proteste popolari nel paese dal primo ottobre 2019 al 18 maggio scorso. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa irachena "Ina". Poco dopo la fiducia concessagli dal parlamento il 6 maggio, il primo ministro ha promesso di rilasciare i manifestanti arrestati per aver partecipato alle proteste popolari iniziate lo scorso ottobre, annunciando giustizia e risarcimenti per i parenti degli oltre 550 morti. Inoltre, il nuovo premier ha invitato il parlamento ad adottare la nuova legge elettorale necessaria per le elezioni promesse dal suo predecessore Adel Abdul Mahdi. Il nuovo governo si è presentato come un gabinetto "di transizione". Infine, il nuovo governo ha annullato una decisione presa il giorno prima della conclusione del mandato dal precedente governo che ha vietato tutte le spese dello Stato - compresi gli stipendi dei dipendenti pubblici e le pensioni per i pensionati, uno su cinque iracheni. Kadhimi ha promesso che le pensioni verranno pagate a giorni. (Res)