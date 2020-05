Governo: sindaco Sala, Conte non si è mosso male, ma riveda compagine ministeriale per autunno caldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco d Milano Giuseppe Sala il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “non si è mosso male” nella gestione dell’emergenza, ma ora - in vista della fase più delicata il prossimo autunno - deve rivedere la squadra di governo. Ai microfoni di Radio 24, alla domanda se l’esecutivo abbia condotto una valida azione, Sala ha risposto: “Al momento sì. E devo dire che anche Conte per quello che ci aspettavamo e quindi per l’esperienza che ha dovuto maturare in frettissima, non si è mosso male”. “La mia preoccupazione - ha proseguito il sindaco - è quello che succederà un pochettino più avanti, in particolare io segnalo che il mese critico per l’Italia sarà ottobre, perché certamente entriamo nel famoso autunno caldo italiano, ma ottobre è anche il momento in cui è possibile che le agenzie di rating facciano un downgrade al nostro paese e quindi esploda lo spread e aumentino i tassi di interesse. Il momento difficilissimo sarà quello, quindi io nei giorni scorsi mi sono permesso di dire che, se dovessi dare un consiglio a Conte - posto che ad oggi non vedo grandi alternative a questo governo - deve rinforzare la sua struttura e il suo sistema”. Secondo Sala “in primis la collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo e ve lo dice uno che ha fatto il tecnico per molti anni e ora fa il politico: sono due linguaggi diversi, due modi diversi, io ho dovuto adattarmi e ne sono contento”. E poi il sindaco ha osservato: “Non è che la compagine ministeriale non possa non essere rivista. Non lo chiamerei neanche tanto un rimpasto, io chiedo al presidente Conte di riflettere su quando il vento diventerà veramente forte, quando la difficoltà sarà enorme, se non ha bisogno di avere davvero i migliori italiani al suo fianco”. (segue) (Rem)