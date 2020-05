Governo: sindaco Sala, Conte non si è mosso male, ma riveda compagine ministeriale per autunno caldo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sala la tensione nel governo questi giorni è “assolutamente normale”, perché siamo entrati in una fase più dura per la politica. “La prima fase, in cui la gente sta in casa e tu da politico dici ‘fai questo, non fare questo’, si è esaurita e speriamo che lo rimanga. Dire che è più facile suona irrispettoso rispetto a quello che è successo, ma oggettivamente un po’ lo è. Nella seconda fase il bisogno esplode, tutti cominciano a fare i conti in tasca e capiscono che sì hanno riaperto, ma non è che la gente torna esattamente con le abitudini di acquisto di prima e quindi questa comincia a essere la fase del dibattito, delle polemiche e delle discussioni. È chiaro che come la fai, la sbagli, però bisogna cercare di farla e il nostro governo sta cercando di fare quello che può”. (Rem)